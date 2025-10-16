Razer ne s’est donc pas contenté d’un simple capteur performant. Grâce à un partenariat avec Reincubate, la Kiyo V2 intègre directement Camo Studio, un logiciel déjà connu des créateurs. Il permet un cadrage automatique intelligent, un flou d’arrière-plan réaliste, et une correction adaptative de l’éclairage, le tout via une interface très claire. Le suivi de visage, les panoramiques et les zooms gérés par l’IA assurent que le sujet reste au centre, même en mouvement.



L’intégration à Razer Synapse permet de pousser plus loin la personnalisation : réglage manuel de la balance des blancs, de l’ISO, de la vitesse d’obturation, ajout d’effets visuels, de logos ou d’overlays. C’est un outil qui se veut à la fois simple et complet, capable de satisfaire autant un streamer débutant qu’un créateur plus exigeant.