Razer s’adresse une nouvelle fois aux streamers et créateurs de contenu avec la Kiyo V2, une webcam pensée pour simplifier la captation vidéo sans sacrifier la qualité, ainsi que la Kiyo V2 X, une version plus accessible, mais non sans intérêt.
Après les Razer Kiyo Pro et Razer Kiyo Pro UItra, qui nous avaient déjà bien convaincus lors de nos tests, la marque californienne passe la vitesse supérieure. Deux modèles, dont une vitrine qui embarque un capteur Sony STARVIS et propose une image 4K à 30 images par seconde, le tout accompagné par une couche d’intelligence artificielle pour automatiser les réglages les plus fastidieux.
Razer Kiyo V2 : la promesse d'une image 4K maîtrisée
La Kiyo V2 repose sur un capteur STARVIS signé Sony, déjà bien connu pour ses performances en basse lumière. Razer promet des couleurs plus naturelles, des visages mieux exposés et une gestion du bruit nettement améliorée, même dans une pièce peu éclairée. L’idée n’est pas seulement d’offrir une 4K "sur le papier", après tout, c'était déjà le cas avec la Razer Kiyo Pro UItra (elle aussi équipée d'un capteur Sony), comme vous pouvez le voir en retrouvant notre test ci-dessous.
- Prise de vue optimale sans éclairage
- Image 4K dynamique et précise
- Suivi de visage et mise au point
- Logiciel complet et mémoire embarquée
- Obturation intégrée
- Limitée à 30 FPS en 4K
- Champ de vision un peu étroit
- Webcam volumineuse
- Tarif salé
L'objectif est surtout d'avoir une image exploitable immédiatement, sans nécessiter de réglages trop poussés, et aussi sans qu'il ne soit forcément nécessaire de posséder toute la panoplie du parfait streamer en matière d'éclairage.
La prise en charge des formats MJPEG, YUY2 et NV12 complète l’ensemble, garantissant une compression minimale et des détails mieux préservés pour ceux qui souhaitent peaufiner leurs vidéos en post-production.
L’intelligence artificielle au service de l'image
Razer ne s’est donc pas contenté d’un simple capteur performant. Grâce à un partenariat avec Reincubate, la Kiyo V2 intègre directement Camo Studio, un logiciel déjà connu des créateurs. Il permet un cadrage automatique intelligent, un flou d’arrière-plan réaliste, et une correction adaptative de l’éclairage, le tout via une interface très claire. Le suivi de visage, les panoramiques et les zooms gérés par l’IA assurent que le sujet reste au centre, même en mouvement.
L’intégration à Razer Synapse permet de pousser plus loin la personnalisation : réglage manuel de la balance des blancs, de l’ISO, de la vitesse d’obturation, ajout d’effets visuels, de logos ou d’overlays. C’est un outil qui se veut à la fois simple et complet, capable de satisfaire autant un streamer débutant qu’un créateur plus exigeant.
Razer Kiyo V2 X : une version allégée, moins chère
Razer lance en parallèle la Kiyo V2 X, plus abordable. Cette version se limite à une capture en 1440p à 60 fps, mais conserve un autofocus rapide, un grand angle et un microphone intégré. C’est la déclinaison "plug & play" pour ceux qui veulent une image nette et fluide qui se concentre sur l'essentiel.
Prix et disponibilité
La Razer Kiyo V2 est proposée à 169,99 €, tandis que la Kiyo V2 X s’affiche à 109,99 €. Les deux webcams seront prochainement disponibles sur Razer.com et chez certains revendeurs agréés.
Source : communiqué de presse