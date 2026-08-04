Le fabricant enrichit sa gamme de microphones sans fil avec un nouveau modèle capable d'enregistrer jusqu'à 28 heures en autonomie et d'accueillir quatre émetteurs simultanément.
DJI a annoncé ce jour le lancement du Mic Mini 2S, un microphone sans fil compact qui vient compléter sa gamme audio portable. Ce système se démarque du Mic Mini 2 sorti précédemment, en embarquant un système d'enregistrement interne 32 bits, avec une réduction du bruit pilotée par IA.
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Enregistrement interne et plage dynamique étendue
Chaque émetteur du Mic Mini 2S dispose d'environ 14,5 Go de stockage intégré, ce qui lui permet d'enregistrer jusqu'à 28 heures d'audio en mode d'enregistrement interne 24 bits, le mode par défaut, selon le fabricant.
La prise en charge du format 32 bits en virgule flottante (deux convertisseurs travaillant en simultané pour un même fichier audio) vise à faciliter le travail en post-production. Ce format permet de capturer une large plage dynamique, des sons très faibles aux pics soudains, sans écrêtage, laissant place à de nombreuses modifications lors du montage.
Deux niveaux de réduction de bruit par IA
Le Mic Mini 2S propose deux modes de réduction de bruit assistée par intelligence artificielle, adaptés à des environnements différents. Le niveau dit "Basique" cible les bruits de fond intérieurs courants, tels que les ventilateurs, la climatisation ou la réverbération. Le niveau "Intense" est conçu pour atténuer les bruits extérieurs plus importants, comme dans un aéroport, une gare, ou en centre-ville.
D'autres outils de traitement audio sont également intégrés. On retrouve un contrôle d'écrêtage qui atténue automatiquement le son en cas de pic de volume, et un équilibrage du volume destiné à maintenir des niveaux de sortie constants lors d'interviews ou de diffusions en direct. Trois préréglages de tonalité vocale sont par ailleurs disponibles, "Normal", "Brillant" et "Riche", pour donner le ton souhaité au rendu sonore, limitant le travail de post-production.
Jusqu'à quatre émetteurs simultanés
Sur le plan de la connectivité, un récepteur peut être associé à jusqu'à quatre émetteurs en même temps, une configuration qui élargit les possibilités pour les tournages impliquant plusieurs intervenants, comme les podcasts ou les interviews.
Le système est par ailleurs rétrocompatible avec les émetteurs des générations précédentes, Mic Mini et Mic Mini 2, ainsi qu'avec le récepteur mobile de la gamme DJI Mic.
Un format compact et modulable
L'émetteur pèse environ 12 grammes. Il peut être fixé par clip ou par aimant, et son cache avant magnétique est amovible, comme les autres micros de la gamme chez DJI. Huit caches avant multicolores sont disponibles séparément, comme c'était déjà le cas avec le Mic Mini 2.
À l'occasion de ce lancement, DJI propose également une gamme de caches baptisée "Time", conçus en collaboration avec l'illustratrice Victo Ngai, vendus en lot séparé.
Le micro est bien évidemment compatible sans récepteur, avec certains produits DJI, notamment la toute nouvelle Osmo Pocket 4P, mais également la Pocket 4, la Osmo 360, Osmo Nano et Osmo Action 6.
Prix et disponibilité
Le DJI Mic Mini 2S est disponible dès aujourd'hui sur le site officiel de DJI et chez les revendeurs agréés. Plusieurs configurations sont proposées :
- DJI Mic Mini 2S (2 TX + 1 RX + boîtier de recharge) : 189 €
- DJI Mic Mini 2S (1 TX + 1 RX) : 99 €
- DJI Mic Mini 2S (1 TX + 1 RX mobile + boîtier de recharge) : 99 €
- Émetteur seul : 69 €
- Boîtier de recharge seul : 33 €
- Lot de caches avant multicolores : 19 €
- Lot de caches avant gamme Time : 39 €
- D-Log 10 bits natif et plage dynamique élargie
- Ralenti 4K/240fps propre et exploitable
- 107 Go de stockage intégré + USB 3.1