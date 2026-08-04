L'émetteur pèse environ 12 grammes. Il peut être fixé par clip ou par aimant, et son cache avant magnétique est amovible, comme les autres micros de la gamme chez DJI. Huit caches avant multicolores sont disponibles séparément, comme c'était déjà le cas avec le Mic Mini 2.

À l'occasion de ce lancement, DJI propose également une gamme de caches baptisée "Time", conçus en collaboration avec l'illustratrice Victo Ngai, vendus en lot séparé.