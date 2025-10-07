Se doter d'un micro cravate sans fil léger, efficace et endurant n'implique pas de casser la tirelire pendant le Prime Day d'Amazon. Une poignée de références de la marque Boya sont en effet proposées entre 40 et 70 €.
Que vous fassiez des stories, reels, live Youtube ou d'autres vidéos de façon professionnelle ou amateur depuis votre smartphone avoir une prise de son efficace pour votre voix est essentiel. Jusqu'alors, se doter d'un micro lavalier était à peu près la seule option disponible pour le commun des mortels. Une option forcément pas très pratique à cause de ce fil bien trop long, toujours plein de noeuds.
C'est alors que les premières alternatives sans fil sont arrivées sur le marché. Un vrai soulagement pour les utilisateurs, même si au début, il fallait compter avec des tarifs assez élevés. Avec le temps, d'autres marques comme Boya se sont mises sur le créneau, avec des options tout aussi efficaces, mais nettement moins chères.
Le produit actuellement en promotion durant le Prime Day ressemble beaucoup à des écouteurs True Wireless, avec leur boîtier faisant office de batterie, et deux éléments (un pour votre smartphone et l'autre qui se fixe à vos vêtements) qui s'y rechargent de façon élégante. Prix spécial Prime Day : BOYA Mini-14 à 42,99 € et BOYA Mini-12 à 60,19 €. Leur tarif griffé pour une durée limitée les rend absolument incontournables.
Son de qualité, poids plume et 30 heures d'autonomie
Le Boya mini se compose à la fois d'un boîtier de recharge et de trois (ou 4 selon les variantes) petits modules qui permettent à la fois d'assurer la prise de son elle-même, et la connexion sans fil avec votre smartphone.
L'élément qui s'attache à vos vêtements s'oublie très facilement avec son poids de seulement 5g. Il délivre une qualité audio de niveau CD, et offre une portée pouvant aller jusqu'à 100 m. Chaque élément est doté d'une batterie. Ce qui permet, en comptant les recharges dans le boîtier, d'atteindre 30 heures d'autonomie.
Côté compatibilité, tout est "plug and play". Le récepteur est immédiatement reconnu par votre appareil, et permet directement d'utiliser la source audio dans n'importe quelle application, immédiatement. Deux variantes sont disponibles pour le récepteur : une pour les iPhone avec ports Lightning (iPhone 14 et antérieurs). Et l'autre pour les iPhone plus récents et les smartphones Android équipés d'un port USB type C.
Plusieurs packs pour plus de flexibilité avec toujours 2 micros inclus
Le plus fort, c'est que toutes les variantes du Boya mini viennent avec deux micros sans fil (connectés au même récepteur). Ce qui vous délivre des câbles et des complexités traditionnellement associées à l'ajout d'une 2e prise de son lors de l'enregistrement, par exemple pour réaliser une interview.
Le reste des variantes est segmenté à la fois en termes de coloris, du type de prise pour la partie récepteur, et de la présence d'un récepteur doté d'un format de connecteur alternatif Ainsi le pack Boya mini 12 (Lightning + Type C), vient en noir, avec comme toujours 2 micros mais aussi un récepteur lightning et un autre USB type C.
Le Boya mini 13 propose essentiellement la même chose mais dans un coloris blanc. Les packs Boya mini 14 et Boya mini 15 proposent un ensemble plus léger avec un seul récepteur, respectivement en USB type C ou Lightning.
Profitez d'un tarif incontournable pendant le Prime Days
Habituellement déjà très compétitifs, les Boya mini profitent pendant le Prime Day d'une belle réduction qui porte par exemple le prix du pack mini 12 à seulement 60,19 €. Ou celui du Boya mini 14 à seulement 42,99 €.