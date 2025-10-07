Que vous fassiez des stories, reels, live Youtube ou d'autres vidéos de façon professionnelle ou amateur depuis votre smartphone avoir une prise de son efficace pour votre voix est essentiel. Jusqu'alors, se doter d'un micro lavalier était à peu près la seule option disponible pour le commun des mortels. Une option forcément pas très pratique à cause de ce fil bien trop long, toujours plein de noeuds.

C'est alors que les premières alternatives sans fil sont arrivées sur le marché. Un vrai soulagement pour les utilisateurs, même si au début, il fallait compter avec des tarifs assez élevés. Avec le temps, d'autres marques comme Boya se sont mises sur le créneau, avec des options tout aussi efficaces, mais nettement moins chères.

Le produit actuellement en promotion durant le Prime Day ressemble beaucoup à des écouteurs True Wireless, avec leur boîtier faisant office de batterie, et deux éléments (un pour votre smartphone et l'autre qui se fixe à vos vêtements) qui s'y rechargent de façon élégante. Prix spécial Prime Day : BOYA Mini-14 à 42,99 € et BOYA Mini-12 à 60,19 €. Leur tarif griffé pour une durée limitée les rend absolument incontournables.