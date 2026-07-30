Après que son concurrent Insta360 ait lancé sa Luna Ultra, le leader de la caméra de poche n'allait pas se laisser faire. La Osmo Pocket 4P embarque un objectif grand-angle principal équivalent à 20 mm avec une ouverture f/2,0, associé à un capteur CMOS 1 pouce.

Ce capteur intègre la technologie LOFIC et offre une plage dynamique annoncée à 17 stops, ce qui lui permet, selon DJI, de gérer les scènes à fort contraste comme les environnements nocturnes urbains ou les prises de vue à contre-jour. Ainsi, la Pocket 4P est capable d'enregistrer en 4K à 240 images par seconde.