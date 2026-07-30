Le fabricant chinois enrichit sa gamme Osmo avec un nouveau modèle haut de gamme intégrant un capteur 1 pouce, un profil colorimétrique D-Log 2 10 bits et deux objectifs distincts. Le tout, pour un tarif inférieur à sa rivale.
On l'attendait en France, DJI a officiellement présenté ce jour sa Osmo Pocket 4P, une nacelle caméra de poche qui constitue la première déclinaison à double objectif de la marque dans cette gamme. L'appareil s'inscrit dans la continuité d'une ligne de produits que DJI avait initiée en 2015 avec sa nacelle caméra Osmo originale, puis prolongée en 2018 avec le lancement de l'Osmo Pocket.
Deux objectifs pour deux usages
Après que son concurrent Insta360 ait lancé sa Luna Ultra, le leader de la caméra de poche n'allait pas se laisser faire. La Osmo Pocket 4P embarque un objectif grand-angle principal équivalent à 20 mm avec une ouverture f/2,0, associé à un capteur CMOS 1 pouce.
Ce capteur intègre la technologie LOFIC et offre une plage dynamique annoncée à 17 stops, ce qui lui permet, selon DJI, de gérer les scènes à fort contraste comme les environnements nocturnes urbains ou les prises de vue à contre-jour. Ainsi, la Pocket 4P est capable d'enregistrer en 4K à 240 images par seconde.
Le second objectif est un téléobjectif de 60 mm avec une ouverture f/1,8, conçu principalement pour les portraits. Il prend en charge un zoom optique 3x, extensible jusqu'à 12x. L'ouverture f/1,8 génère une profondeur de champ équivalente à f/6,3, ce qui produit un effet de flou d'arrière-plan notable.
Profil colorimétrique et stabilisation
La DJI Osmo Pocket 4P profite du profil colorimétrique D-Log 2 en 10 bits, une première dans la gamme.
Ce format permet de capturer plus d'un milliard de couleurs et vise à offrir davantage de flexibilité lors de l'étalonnage en post-production, en préservant les détails dans les zones très lumineuses comme dans les zones sombres.
L'appareil est doté d'une nacelle mécanique à 3 axes et pèse 230 grammes. DJI intègre également la version 8.0 de son système ActiveTrack, qui assure le suivi de sujets variés, personnes, animaux, véhicules ou objets en mouvement, y compris lors d'un zoom à 12x. La fonction de cadrage automatique permet de recentrer l'image sur un ou plusieurs sujets quelle que soit la focale utilisée.
Des fonctionnalités pratiques
Parmi les autres caractéristiques annoncées, DJI met en avant plusieurs options destinées à simplifier l'utilisation au quotidien. L'écran tactile s'allume et lance l'enregistrement lorsqu'on le fait pivoter, comme sur la Pocket 4. Des commandes gestuelles permettent de déclencher ActiveTrack en montrant la paume ouverte, ou de lancer l'enregistrement avec le signe « V ».
L'appareil propose également un mode Live Photo en 4K qui comme sur iPhone, enregistre automatiquement un clip de 1,5 seconde pour chaque photo prise, ainsi qu'un mode photo haute résolution jusqu'à 37 mégapixels.
Du côté de la connectivité, la Osmo Pocket 4P prend en charge l'USB 3.1 pour des transferts filaires atteignant 800 Mo/s. La batterie se recharge de 0 à 80 % en 18 minutes et offre une autonomie maximale annoncée par le constructeur à 210 minutes.
Compatibilité et accessoires
L'appareil est compatible avec l'écosystème d'accessoires Osmo existant, comprenant notamment une lumière d'appoint, des filtres ND, un filtre à brume noire, un objectif grand-angle additionnel, une poignée batterie, un mini trépied et plusieurs microphones de la gamme OsmoAudio.
Ces accessoires sont vendus séparément ou inclus dans certaines configurations.
Prix et disponibilité
DJI réussit le pari de faire moins cher que son concurrent, et pas qu'un peu.
La Osmo Pocket 4P est disponible dès aujourd'hui sur le site officiel de DJI et chez les revendeurs agréés. Elle est proposée en deux coloris, noir et blanc perle, et se décline en deux configurations : le bundle Standard à 599 euros et le bundle Vlog à 689 euros.