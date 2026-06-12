Insta360 a présenté officiellement la Luna Ultra, sa première caméra à cardan haut de gamme développée en partenariat avec Leica. L'appareil était attendu depuis plusieurs mois, après une série de fuites et de teasers qui avaient précédé son annonce.
Alors que DJI semblait prendre les devants dans le domaine des caméras portables avec stabilisateur intégré, Insta360 débarque avec une nouvelle caméra ultra performante, la Luna Ultra. Vidéo 8K, double capteur, cette caméra offre des performances solides, pour un tarif pas donné à toutes les bourses.
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Un double capteur et des optiques Leica
Il n'y a pas que la Osmo Pocket 4 dans la vie, la nouvelle caméra d'Insta360 sort les crocs face à son concurrent historique. La Luna Ultra repose sur une configuration à deux capteurs. Le principal est un Sony LYT-900 de 50 mégapixels au format 1 pouce, doté d'une ouverture F1.8 et d'une plage dynamique annoncée à 14 stops.
Le second est un téléobjectif OV50Q, également de 50 mégapixels, au format 1/1,3 pouce, avec une ouverture F2.0. Ce dernier prend en charge un zoom allant jusqu'à 12x, avec un zoom sans perte limité à 6x. L'ensemble couvre cinq distances focales, de l'angle large à l'équivalent d'un 240mm.
Les deux objectifs bénéficient de la certification Leica Summicron. Au-delà du nom qui en jette, avec cette certification, l'utilisateur bénéficie de l'intégration de la colorimétrie propre à Leica, de filtres caractéristiques de la marque allemande.
De la vidéo 8K Dolby Vision à bord
Sur le plan vidéo, la Luna Ultra enregistre en 8K avec compatibilité Dolby Vision. Elle filme également en 4K à 120 images par seconde pour les ralentis, et en 1080p à 240 images par seconde. Un mode baptisé PureVideo, disponible en 4K à 60 images par seconde, est conçu pour réduire le bruit numérique tout en améliorant le niveau de détail et la luminosité dans des conditions d'éclairage difficiles.
Du côté des workflows professionnels, la caméra prend en charge le format 10 bits I-Log+. DaVinci Resolve supporte nativement le format I-Log d'Insta360, et la caméra est également compatible avec Adobe Premiere Pro et Final Cut Pro. Un timecode intégré permet la synchronisation entre plusieurs appareils lors de tournages multi-caméras.
Stabilisation ultra précise et dalle OLED tactile
Le cardan à trois axes assure la stabilisation des prises de vue, y compris en téléphoto. La caméra est équipée d'un écran OLED tactile de deux pouces, détachable, permettant de cadrer et de vérifier les images. Un mini-flash LED est intégré à l'appareil pour les situations en faible luminosité.
Pour la photographie, la Luna Ultra peut assembler des panoramiques de 200 mégapixels et capturer des clichés UltraPhoto de 37 mégapixels avec un traitement par intelligence artificielle. Des modes créatifs comme Low Frame Photos et Low Frame Collage sont également disponibles.
En matière de suivi, la caméra embarque le système Deep Track 5.0 pour le suivi de sujets, ainsi qu'une reconnaissance faciale avec options de lissage de peau et de correction de teint réglables.
Côté autonomie, la batterie de 1550 mAh est annoncée pour une autonomie d'environ quatre heures. La charge rapide permet de la recharger en vingt-trois minutes environ. L'appareil intègre 47 Go de stockage interne, extensibles via une carte micro-SD.
Quel prix pour la Insta360 Luna Ultra ?
La Lune Ultra est commercialisée par le constructeur au prix de 729€ sur son site et chez les revendeurs partenaires comme Amazon. Pour l'heure, aucun comparatif ne peut être fait avec la DJI Osmo Pocket 4P, cette dernière n'étant pas encore sortie.