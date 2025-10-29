À 165 grammes, la X4 Air joue la carte de la légèreté sans rogner sur l'essentiel. Elle perd 38 grammes face à la X4 standard et gagne presque un centimètre en hauteur. Mais attention, ce régime cache une surprise : ses capteurs de 1/1,8 pouce sont en réalité plus généreux que ceux de sa grande sœur. Avec une ouverture à f/1,95 et une augmentation de 134% de la surface des pixels, la caméra promet des images plus détaillées, même quand la lumière se fait timide.

La résolution ne faiblit pas : 8K à 30 images par seconde en mode 360°, ou 4K à 60 images pour ceux qui préfèrent un angle plus classique. Le système AdaptiveTone analyse chaque objectif séparément pour équilibrer l'exposition sur toute l'image sphérique, tandis que le mode HDR actif fonctionne désormais jusqu'en 8K.