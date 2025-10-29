Envie de ramener des souvenirs de vacances qui en mettent plein la vue, sans vous encombrer ? Insta360 a peut-être la solution avec sa nouvelle X4 Air, une caméra 360° qui filme en 8K pour un prix et un poids plume.
À peine le temps de cligner des yeux qu’Insta360 dégaine déjà une nouvelle caméra. Mais avant de lever les yeux au ciel, sachez que cette X4 Air n’est pas qu’un simple ajout au catalogue. Elle se murmure être la caméra 360° que beaucoup attendaient : celle qui rend la capture immersive enfin simple, légère et accessible pour immortaliser ses voyages, et pas seulement les exploits des sportifs de l’extrême.
Un poids plume qui filme comme une grande
À 165 grammes, la X4 Air joue la carte de la légèreté sans rogner sur l'essentiel. Elle perd 38 grammes face à la X4 standard et gagne presque un centimètre en hauteur. Mais attention, ce régime cache une surprise : ses capteurs de 1/1,8 pouce sont en réalité plus généreux que ceux de sa grande sœur. Avec une ouverture à f/1,95 et une augmentation de 134% de la surface des pixels, la caméra promet des images plus détaillées, même quand la lumière se fait timide.
La résolution ne faiblit pas : 8K à 30 images par seconde en mode 360°, ou 4K à 60 images pour ceux qui préfèrent un angle plus classique. Le système AdaptiveTone analyse chaque objectif séparément pour équilibrer l'exposition sur toute l'image sphérique, tandis que le mode HDR actif fonctionne désormais jusqu'en 8K.
Côté autonomie, la batterie de 2010 mAh tient 88 minutes en 8K, une performance qui égale celle de la X5 haut de gamme dans la même configuration. La recharge rapide atteint 80% en 36 minutes, pratique pour enchaîner les sessions. Et puisque les objectifs bombés des caméras 360° adorent collectionner les rayures, Insta360 les rend remplaçables par l'utilisateur. Malin.
Une caméra qui simplifie la vie des créateurs nomades
La technologie de stabilisation FlowState gomme les tremblements, même sur les parcours chaotiques. Mais le véritable tour de magie reste l'effet de perche invisible : la caméra masque automatiquement son support pour créer une illusion de prise de vue aérienne qui fait toujours son petit effet.
Les contrôles sans contact multiplient les options : une torsion de perche lance l'enregistrement, un geste de la main déclenche la photo, la voix pilote à distance. Le mode InstaFrame enregistre simultanément une vidéo plate prête à partager et le fichier 360° complet pour un montage ultérieur. L'application mobile génère ensuite des montages automatiques en quelques minutes grâce à ses outils d'édition assistés.
À 399 euros pour le modèle standard ou 429 euros avec une perche, une batterie supplémentaire et des protections, la X4 Air devient la caméra 360° en 8K la plus abordable du marché. La DJI Osmo 360 demande 480 euros, la GoPro Max 2 culmine à 520 euros, et la X5 d'Insta360 atteint 590 euros. Pour ceux qui rêvent de captures immersives sans hypothéquer leurs prochaines vacances, le choix devient évident.
Source : Insta360