Distribuées par la même entreprise française (GT Company), ces deux marques mythiques jouent habilement la carte de la nostalgie moderne. Entre compacts à prix cassés, bridges accessibles, caméra gimbal au look pro et cadre photo connecté XXL, Kodak et Agfa montrent qu’il y a encore une vie au-delà du smartphone.
La mort de l’analogique leur va si bien. Kodak et Agfa, loin de s’accrocher à leurs fantômes argentiques, réinvestissent un territoire déserté par les grandes marques de la photo : celui du compact et du bridge. À l'IFA de Berlin, Kodak ouvrait le bal avec le C1, un compact simple et coloré vendu 89,99€. Capteur 13 mégapixels (Mpx), zoom numérique 4x, écran LCD de 2,8 pouces (7,1 cm) : un produit sans prétention, mais pensé pour ceux qui veulent un appareil « prêt à shooter », loin des applis saturées de filtres. Pour l'anecdote, la marque serait même devenue numéro 1 sur la vente de compacts au Japon. Qui l'eût cru il y a encore quelques années...
Bridge et compact débrayable
Dans la gamme au-dessus, la marque lance le bridge AZ653 (399,99€, disponible début 2026). Avec son zoom optique 65x, son capteur 20 Mpx et sa stabilisation intégrée, il vise les curieux qui veulent franchir un cap sans plonger dans le réflex. Kodak y voit une passerelle idéale pour les amateurs frustrés des limites du smartphone.
Agfa, de son côté, mise aussi sur la martingale du groupe GT Company. Le compact Realishot C130 (399,99€) joue la polyvalence avec un zoom optique 10x, la captation vidéo en 4K, un écran LCD de visée articulé et la possibilité de débrayer l’automatisme pour initier les débutants aux réglages manuels. Plus accessible, le DC8200 (119,99€) assume un design vintage et six coloris flashy pour séduire une génération qui redécouvre le plaisir du clic, carte SD en poche.
Caméra gimbal et cadre connecté XXL
Mais le coup d’éclat d’Agfa se joue ailleurs. La marque dévoile la Realimove MC3X, une caméra gimbal 4K avec stabilisateur 3 axes, grand-angle 120° et surtout un écran tactile rotatif de 3,5 pouces (8,9 cm de diagonale), le plus grand de sa catégorie. De quoi espérer concurrencer DJI ? Agfa y croit dur comme fer en misant sur le confort d’usage et un prix agressif de 349,99€. Nous, un peu moins...
Enfin, Agfa sort de sa léthargie le cadre numérique avec l’APF3200 WIFI. Cet écran IPS de 32 pouces, soit 81 cm de diagonale, transforme les albums photos en fresque murale, grâce à une application compagnon qui permet d’envoyer clichés et vidéos à distance. Bien que pas donné (499,99€), ce produit pensé autant pour la déco que pour l’émotion est livré avec deux finitions de cadre (bois ou noir) pour pouvoir l’intégrer n'importe où à la maison ou au bureau.