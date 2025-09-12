La mort de l’analogique leur va si bien. Kodak et Agfa, loin de s’accrocher à leurs fantômes argentiques, réinvestissent un territoire déserté par les grandes marques de la photo : celui du compact et du bridge. À l'IFA de Berlin, Kodak ouvrait le bal avec le C1, un compact simple et coloré vendu 89,99€. Capteur 13 mégapixels (Mpx), zoom numérique 4x, écran LCD de 2,8 pouces (7,1 cm) : un produit sans prétention, mais pensé pour ceux qui veulent un appareil « prêt à shooter », loin des applis saturées de filtres. Pour l'anecdote, la marque serait même devenue numéro 1 sur la vente de compacts au Japon. Qui l'eût cru il y a encore quelques années...