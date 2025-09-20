De quoi ajouter « une touche de surprise et de fun » promet Kodak, avec en prime une édition secrète qui joue sur la transparence, pour un clin d'œil aux objets translucides très tendance il y a encore quelques années. Kodak indique que la probabilité de tomber sur l’édition secrète est de 1 sur 48.

Modernité oblige, le transfert de fichiers s’effectue facilement grâce au câble USB-C fourni, permettant de déplacer rapidement photos et vidéos vers un autre appareil pour les partager. Le coffret comprend l’appareil photo, un porte-clés et le câble USB-C. La carte microSD n’est pas incluse.

À noter qu'il est également possible d'opter pour le pack complet, contenant les 6 modèles classiques, pour 179,94 dollars.