Avec Charmera, Kodak propose une version miniature (et moderne) de son célèbre Fling, suffisamment compact pour tenir sur un porte-clés et redonner le plaisir des instantanés du quotidien.
Les plus anciens se souviennent forcément de l'ère Kodak, une époque où chaque déclenchement comptait. « Comme avant », le monde se figeait dans un petit carré de pellicule, imprimant souvenirs et émotions. Une courte apnée, un clic, une bonne dose d'espoir quant à la netteté de la photo (dont on ne prenait connaissance qu'après le développement), et l’instant devenait éternel. Parce qu'à l'époque, la beauté résidait aussi dans l’attente.
Kodak Charmera, la photo rétro en mode minimaliste…
En 1987, Kodak lançait son tout premier appareil photo jetable emblématique, le Fling, avec pour objectif de promouvoir la simplicité de la photographie instantanée. Tout récemment, Kodak a miniaturisé (et modernisé) son appareil photo, au point qu’il peut désormais se glisser sur un porte-clés, tout en conservant bien sûr la capacité de capturer des photos, mais aussi des vidéos. Malgré sa taille réduite, il promet de garder l’essentiel : immortaliser chaque instant avec simplicité et praticité.
Ici, on profite d'un capteur capable de capturer des images en 1 440 points par 1 080, sans oublier des vidéos en 30 images/seconde. Des cadres personnalisés Kodak, des filtres vintage et un tampon dateur sont disponibles en mode photo pour égayer les clichés.
Commercialisés récemment, les appareils ont rapidement trouvé la voie du succès, et sont désormais en rupture de stock. Pas de panique toutefois, puisque la société confirme d'ores et déjà des réapprovisionnements à venir.
… et un vrai côté « collectionite »
Outre le côté nostalgique, Kodak joue également la carte de la « collectionnite », avec un total de 7 styles rétro, qui sont proposés en boîtes surprises. Lors de la commande, on peut ainsi opter pour un appareil à 29,99 dollars, chaque boite contenant un modèle Charmera aléatoire.
De quoi ajouter « une touche de surprise et de fun » promet Kodak, avec en prime une édition secrète qui joue sur la transparence, pour un clin d'œil aux objets translucides très tendance il y a encore quelques années. Kodak indique que la probabilité de tomber sur l’édition secrète est de 1 sur 48.
Modernité oblige, le transfert de fichiers s’effectue facilement grâce au câble USB-C fourni, permettant de déplacer rapidement photos et vidéos vers un autre appareil pour les partager. Le coffret comprend l’appareil photo, un porte-clés et le câble USB-C. La carte microSD n’est pas incluse.
À noter qu'il est également possible d'opter pour le pack complet, contenant les 6 modèles classiques, pour 179,94 dollars.