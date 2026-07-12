La dopamine est réservée à l’origine à la recherche de nourriture. L'amygdale est conçue pour signaler un prédateur à l’affût. Deux réflexes sans rapport apparent avec un écran tactile, mais qui sont pourtant à l'origine du même geste matinal, selon le psychothérapeute John Puls.

La libération de dopamine, déclenchée par chaque notification, procure une sensation de récompense recherchée dès le réveil, selon le psychothérapeute. Les voisins remplissaient autrefois ce rôle de connexion sociale, avant que le défilement des réseaux ne prenne leur place. Certains patients suivis par le psychothérapeute décrochent difficilement de leur téléphone après un différend personnel, un apaisement temporaire qu’ils retrouvent en scrollant par exemple sur Instagram.

Un autre mécanisme se met également en place lorsque l'on fait défiler les publications sur les réseaux sociaux. C’est l’activation de l'amygdale, structure cérébrale héritée de l’évolution. Elle s’active à la moindre menace signalée dans le moindre fil d’actualité négatif, selon le psychologue clinicien Ari Lakritz. Une catastrophe survenue à des milliers de kilomètres capte l’attention avec la même intensité qu’un péril proche, et produit les mêmes effets sur le niveau de stress. Le corps libère du cortisol dès l’ouverture des notifications, l’hormone associée à la réaction de fuite ou de combat, avant même le premier café.

Juste après le réveil, une phase particulière, l’inertie du sommeil, durant laquelle les fonctions cognitives n’ont pas encore retrouvé leur plein régime, se met en place, selon le psychologue britannique Antonio Kalentzis, membre de la British Psychological Society. Le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision et du contrôle des impulsions, encaisse alors une surcharge de notifications avant son réveil complet.