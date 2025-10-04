Le professeur Amine Benyamina, psychiatre addictologue à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif et coprésident de la commission écrans qui a rendu son rapport à Emmanuel Macron en avril 2024, apporte une distinction importante. « Plus de la moitié, d'après plusieurs enquêtes », sont accros aux réseaux sociaux. Mais il faut bien séparer deux profils. Les accros en ont conscience et peuvent faire un effort pour lâcher leur téléphone. Ils ont parfois peur de le perdre, certes, mais gardent un certain contrôle.

Les véritables addicts, eux, restent minoritaires. « Quand on devient dépendant, on peut passer ses nuits devant l'écran, se couper de ses proches, avec des impacts sur la qualité du sommeil, la vie sociale, la gestion de ses finances », détaille le psychiatre. Ces personnes ressentent un syndrome de manque et organisent leur vie entière autour de leur mobile. « Les personnes accros ne m'inquiètent pas outre mesure car elles sont encore conscientes, ce qui n'est pas toujours le cas de celles dépendantes », précise Amine Benyamina.

En consultation, les adultes qui arrivent pour une addiction au numérique souffrent surtout de dépendance aux jeux de hasard et d'argent ou aux sites pornographiques. Les réseaux sociaux en tant que tels concernent davantage les jeunes. Cette génération de trentenaires et quadras se trouve donc dans une zone grise, entre habitude compulsive et pathologie avérée.

Magali (le prénom a été changé), jeune mère de famille et conseillère principale d'éducation en Île-de-France, reconnaît avoir franchi la ligne. Dès le réveil, elle lançait frénétiquement plusieurs applications. « Je n'avais aucune volonté d'arrêter, j'ouvrais Instagram le matin ou lors d'une pause de cinq minutes que je m'accordais, mais qui ne se finissait jamais », raconte-t-elle. Son cerveau s'endormait dès le petit-déjeuner. Elle a tout essayé dans les limitations du smartphone ou des plateformes, sans succès.