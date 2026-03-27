Tout est une question de timing et de suite logique européenne, dans cette annonce.

En Allemagne, la CDU a adopté en février une motion préconisant un âge minimal de 14 ans, et le SPD a déposé une initiative parlementaire similaire.

La France, a fait voter à l'Assemblée nationale en janvier un texte interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et comme on vous l'a dit précédemment, le Sénat doit encore l'examiner.

Le Danemark, l'Espagne, la Grèce, l'Italie ou le Portugal ont aussi décidé d'agir.

L'Autriche rejoindrait donc un bloc européen en train de se former, mais avec un seuil légèrement plus bas que ses voisins, soit 14 ans contre 15 ou 16 ailleurs.

Mais une alliance de médecins, psychologues et pédagogues a adressé une lettre ouverte au gouvernement pour réclamer une limite à 16 ans plutôt que 14, au motif que les adolescents de 14 à 16 ans restent particulièrement vulnérables aux comportements addictifs et aux symptômes dépressifs.

Selon la fondatrice de cette initiative, Stephanie Blase, « Il ne s'agit pas d'interdire l'accès des enfants aux réseaux sociaux, mais d'empêcher les réseaux sociaux d'accéder à nos enfants ».