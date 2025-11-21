XInfernoX

le pc est envoie d’extinction pour la majorité des ados hormis ceux qui jouent à fond mais plutôt sur console, m’enfin, quand ils font des études oui ils ont des pc portables, mais bon, à 18ans ils sont majeurs aussi.

Pour flinguer toute utilisation des vpn, la géolocalisation du smartphone (par sa puce interne, carte sim,…) par tout ce qui est antennes et autres réseaux wi-fi autour d’elle et c’est réglé, poubelle le vpn. Le dialogue enfant parent est totalement inutile pour une bonne partie de la population, les ados font toujours ce qu’ils veulent se sont des ados, rebelles envers toutes les règles ! Si vous contrôlez pas assez ou même suffisamment et mettre des vérous ils les font sauter aussi, je suis dedans j’en prends plein la tronche , et les réglages de win11 sont toujours autant nul que sur win10, des vraies passoires à moins de les mettre en simple utilisateur, mais là une bonne partie des jeux demandent le mdp admin, c’est la grosse merde.

Seule façon de leur couper les ailes: des smartphones de vieux avec carte pré-payée sans accès à internet, ça les emmerdes à mort je le confirme