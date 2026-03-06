Sur la page de présentation du MacBook Neo, Apple a intégré un carrousel « points forts » juste sous l'image principale du produit. Parmi les éléments sélectionnés par Cupertino : PowerPoint, Excel et Word, accompagnés de Slack et Canva. Les applications maison Pages, Numbers et Keynote sont totalement absentes de cette sélection.

La vidéo promotionnelle appuie le message. Durant près de quatre minutes, on y voit un utilisateur ajouter Microsoft Word au Dock de macOS. La voix off accompagne le geste en évoquant la facilité de retrouver ses « applications habituelles ». Word, PowerPoint et Excel apparaissent également dans la liste des logiciels récemment utilisés.

Apple va encore plus loin. La page produit intègre un onglet dédié « Passer du PC au Mac », positionné juste avant le bouton de précommande. Cette section cible frontalement les utilisateurs Windows en promettant une transition sans accroc. Les icônes de la suite Microsoft y sont, encore une fois, bien visibles.

Pourtant, Apple dispose de sa propre suite bureautique. Pages, Numbers et Keynote existent toujours, et viennent d'être mises à jour en début d'année. Problème : leur récent passage à un modèle partiellement payant via l'abonnement Creator Studio à 12,99 € par mois a suscité une vague de mécontentement. Pas le meilleur ambassadeur pour un portable affiché à 699 €.