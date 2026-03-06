Pour vendre son Mac le moins cher de l'histoire, Apple met Word, Excel et PowerPoint en vitrine. Ses propres logiciels bureautiques ? Nulle part en vue.
Le MacBook Neo a été dévoilé cette semaine. Proposé à partir de 699 € en France (599 € pour le tarif éducation), il est le portable le moins cher jamais commercialisé par la marque à la pomme. Mais au-delà du prix, c'est un détail de sa page produit qui interpelle : comme le rapporte Windows Latest, Word, Excel et PowerPoint y figurent en bonne place, comme arguments de vente officiels.
Word, Excel et PowerPoint mis en avant sur la page du MacBook Neo
Sur la page de présentation du MacBook Neo, Apple a intégré un carrousel « points forts » juste sous l'image principale du produit. Parmi les éléments sélectionnés par Cupertino : PowerPoint, Excel et Word, accompagnés de Slack et Canva. Les applications maison Pages, Numbers et Keynote sont totalement absentes de cette sélection.
La vidéo promotionnelle appuie le message. Durant près de quatre minutes, on y voit un utilisateur ajouter Microsoft Word au Dock de macOS. La voix off accompagne le geste en évoquant la facilité de retrouver ses « applications habituelles ». Word, PowerPoint et Excel apparaissent également dans la liste des logiciels récemment utilisés.
Apple va encore plus loin. La page produit intègre un onglet dédié « Passer du PC au Mac », positionné juste avant le bouton de précommande. Cette section cible frontalement les utilisateurs Windows en promettant une transition sans accroc. Les icônes de la suite Microsoft y sont, encore une fois, bien visibles.
Pourtant, Apple dispose de sa propre suite bureautique. Pages, Numbers et Keynote existent toujours, et viennent d'être mises à jour en début d'année. Problème : leur récent passage à un modèle partiellement payant via l'abonnement Creator Studio à 12,99 € par mois a suscité une vague de mécontentement. Pas le meilleur ambassadeur pour un portable affiché à 699 €.
Pourquoi Apple préfère vendre du Microsoft plutôt que ses propres logiciels
Ce choix éditorial n'a rien d'anodin. Il traduit une réalité que Cupertino a longtemps esquivée : dans les usages professionnels et éducatifs, la suite Office reste la norme. Pages et Keynote n'ont jamais réussi à entamer cette domination, malgré des années de mises à jour régulières.
Le MacBook Neo vise un public très précis. À 699 €, Apple cible les étudiants, les familles et les nouveaux venus sur Mac. Ces profils viennent majoritairement de l'univers Windows. Leur montrer Office dès la page d'accueil revient à leur dire : « Vous ne perdrez pas vos repères. » C'est du pragmatisme commercial à l'état pur.
Reste une nuance importante. La suite Office sur macOS ne propose pas exactement les mêmes fonctionnalités que sur Windows. Certains outils avancés d'Excel ou de PowerPoint manquent à l'appel, et les intégrations profondes avec le système sont logiquement moindres. Pour de la bureautique légère, typiquement celle d'un étudiant ou d'un usage familial, l'écart reste négligeable. Mais promettre une continuité parfaite relève d'un raccourci que la page produit se garde bien de préciser.
L'objectif d'Apple dépasse largement la vente d'un portable. Le MacBook Neo est une porte d'entrée vers un écosystème complet : iPhone, AirPods, Apple Watch, abonnements iCloud et Creator Studio. À ce tarif, les marges sont vraisemblablement réduites. Le vrai pari, c'est que l'acheteur converti dépensera bien davantage par la suite.
En mettant Microsoft Office en vitrine, Apple ne fait pas de publicité pour son concurrent : il achète un billet d'entrée dans le portefeuille de ses futurs clients.