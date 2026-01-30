Pendant longtemps, Apple a proposé ces trois logiciels gratuitement en les faisant évoluer ici et là. Désormais, la donne a changé. Cette nouvelle mise à jour nécessite de désinstaller les applications existantes. Un message avertit que les versions actuelles ne recevront plus de mises à jour.

Les trois applications bureautiques n'échappent plus au design Liquid Glass. Sur iPad avec iPadOS 26, une barre de menus apparaît en haut de l'écran pour accéder directement aux réglages avancés. Des formes modifiables enrichissent les trois apps, et Keynote gagne le support HDR pour afficher des couleurs plus intenses sur les écrans compatibles. La limite de taille des fichiers partagés via iCloud passe à 4 Go.

Les abonnés Creator Studio accèdent au Content Hub, une bibliothèque de modèles pro, de photos, de graphiques et d'illustrations fournis par Apple. L'IA générative s'invite pour créer des images directement dans les documents, avec possibilité d'édition rapide et d'ajustement du style. La fonction Super Resolution augmente la netteté des visuels existants, tandis que le Recadrage automatique permet d'ajuster les visuels.

Le tableur Numbers reçoit l'option de Remplissage magique (Magic Fill en anglais). Celle-ci analyse les données pour proposer des formules ou compléter automatiquement les cellules selon les motifs détectés. Keynote intègre trois outils bêta : la conversion d'un plan texte en diapositives, la génération de notes basées sur le contenu des diapositives, et l'optimisation automatique de la mise en page (espacement, alignement, typographie). Ces nouveautés utilisent les modèles IA d'OpenAI, contrairement à Apple Intelligence qui reste gratuit.

L'abonnement Creator Studio donne aussi accès à Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor et MainStage pour 12,99 € mensuels ou 129 € annuels, avec un mois d'essai. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les utilisateurs n'ont pas trop apprécié le passage à ce modèle Freemium et l'intégration du design Liquid Glass au sein de ces outils bureautiques. Au sein de l'App Store, Pages, Numbers et Keynote reçoivent respectivement les notes de 3/5, 1/5 et 1/5.