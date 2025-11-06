Le développeur Aaron (@aaronp613 sur X) a déniché une mention d'Apple Creator Studio dans le code de la première bêta développeur d'iOS 26.2, diffusée cette semaine. Mais aucune information précise n'a été partagée, donc l'information reste encore à prendre avec des pincettes. On ne sait pas, par exemple, où cette mention figure précisément dans le code de l'OS.

La piste la plus probable reste celle d’un abonnement global à venir qui réunirait les applications pro d’Apple. Logic Pro et Final Cut Pro seraient bien évidemment de la partie, mais en y ajoutant également Pixelmator Pro, découlant du rachat de Pixelmator il y a tout juste un an.

Apple aurait en parallèle le projet de porter plusieurs de ses apps sur iPad. C'est déjà chose faite pour Logic Pro Final Cut Pro, lesquels sont proposés pour 49€/an ou 4,99 €/mois chacun. Pour l'édition de photos, Photomator est également disponible sur iPadOS. Cependant, pour les manipulations graphiques avancées, l'équipe plancherait sur une version tablette de Pixelmator Pro. D'ailleurs, Apple aurait aussi dans les cartons des éditions iPad de Motion pour la création d’animations et d’effets visuels, Compressor pour l’encodage et la préparation de fichiers vidéo, et MainStage, destiné à la gestion de performances musicales en direct.

Pour Apple, il pourrait s'agir de revenir dans la course des outils de création. On se souvient qu'en 2005 la société avait lancé son logiciel de retouche photo Aperture avec la particularité de prendre en charge le format RAW. Après quelques mises à jour, l'application peinait à faire face à Adobe Lightroom et Apple a finalement jeté l'éponge en 2014. Si Apple Photos pourrait certainement hériter des outils d'édition avancés de Photomator, plus globalement les outils professionnels accumulés par Apple pourraient concurrencer ceux d'Adobe et se voir rassemblés au sein d'une offre baptisée Apple Creator Studio.

Rappelons que sur ce secteur Canva, qui rachetait les outils d'Affinity en mars 2024, a récemment joué un gros coup. Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher, autrefois disponibles en achat unique, sont désormais proposés gratuitement, avec un modèle freemium pour les fonctionnalités d'IA.