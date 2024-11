Au fil des années, les développeurs ont peaufiné leur application Pixelmator avant de sortir Photomator actuellement disponible sur macOS, iOS et iPadOS. Alors qu'Apple a jeté l'éponge sur son logiciel Aperture en 2015, Photomotor, commercialisé pour 60€ sur le Mac App Store sans abonnement, est aujourd'hui considéré comme la principale alternative à Adobe Lightroom sur les systèmes d'Apple.

Photomator s'intègre nativement avec la bibliothèque de photos d'Apple et la synchronisation d'iCloud. Pour le rendre aussi natif que possible, les développeurs ont d'ailleurs utilisé les technologies d'Apple Metal, Core ML et Core Image. Le logiciel prend en charge plus de 750 formats de fichiers RAW. Concernant la retouche, il gère les calques, notamment avec des sélections automatiques (sujet, ciel, arrière-plan). Si tous les outils ou les curseurs peuvent être ajustés manuellement, l'équipe de Pixelmator lui a greffé quelques éléments d'IA, notamment pour la suppression d'objets indésirables, l'augmentation de la résolution ou la réduction du bruit et des artefacts de compression.

Aux côtés de Photomator, Pixelmator développe également le logiciel Pixelmator Pro qui cible pour sa part les adeptes d'Adobe Photoshop. Si nous retrouvons les outils de retouche d'images intégrés au premier logiciel, celui-ci s'oriente davantage vers les manipulations graphiques. Il conserve une prise en main relativement simple avec une courbe d'apprentissage moins longue que le logiciel d'Adobe. On y retrouve une large gamme d'outils d'édition non-destructifs et bien évidemment la prise en charge des calques avec modes de fusion ainsi que des outils de peinture avec pinceaux personnalisables et le support des tablettes graphiques. Pixelmator Pro permet en outre la création de formats vectoriels.