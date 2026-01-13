La rumeur circulait depuis quelques mois et Apple vient finalement d'y mettre un terme en officialisant bel et bien un abonnement ciblant "les créatifs". Ce dernier regroupe Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro pour 12,99 euros par mois. Celui-ci sera disponible le 28 janvier. Mais oui, l'achat unique est toujours disponible.
Dix ans après avoir jeté l'éponge, Apple reprend la course des outils de création afin de mieux se positionner contre Adobe et sa suite Creative Cloud et lance Apple Creator Studio.
Apple se positionne face à Adobe Creative Cloud
On se souvient qu'en 2005 Apple avait lancé son logiciel de retouche photo Aperture. Ce dernier présentait la particularité de prendre en charge le format RAW. Toutefois, après quelques mises à jour, l'application peinait à faire face à Adobe Lightroom et Apple a finalement jeté l'éponge en 2014. Mais, entretemps, la firme californienne a racheté Pixelmator, développant Photomator et Pixelmator Pro, deux solutions de plus en plus prisées par les photographes amateurs et les professionnels du design.
Actuellement, Final Cut Pro est facturé à 349,99 euros sur Mac, Logic Pro est à 229,99 euros, tandis que Pixelmator Pro est à 59,99 euros. Sur iPad, Final Cut Pro et Logic Pro fonctionnent déjà en abonnement à 4,99 euros mensuels chacun. La formule annuelle d'Apple Creator Studio à 129 euros cible particulièrement les utilisateurs jonglant entre Mac et iPad. Les étudiants et enseignants bénéficient d'un tarif à 2,99 euros par mois ou 29,99 euros par an, avec vérification obligatoire.
À noter qu'Apple conserve l'option d'achat unique et c'est donc plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui refusent un énième abonnement. Au passage, Motion, Compressor et MainStage restent également accessibles individuellement.
Un ensemble d'applications boostées à l'IA
De son côté, Pixelmator Pro débarque sur iPad avec une interface repensée pour l'interaction tactile et l'Apple Pencil. Un nouvel outil Warp permet de déformer les calques, accompagné d'une collection de mockups produits. Final Cut Pro intègre Transcript Search pour localiser instantanément des phrases dans les rushes en tapant le texte recherché, et Visual Search pour identifier des objets ou des actions spécifiques. Beat Detection analyse automatiquement les morceaux musicaux et affiche une grille rythmique dans la timeline. Sur iPad, Montage Maker assemble un montage dynamique basé sur l'analyse des meilleurs moments visuels, avec recadrage vertical automatique via Auto Crop.
Logic Pro reçoit Synth Player. Développé en interne, cet outil s'appuie sur les instruments de Logic Pro et peut contrôler des synthétiseurs matériels externes. Enfin, Chord ID transforme n'importe quel enregistrement audio ou MIDI en progression d'accords. Selon Apple "Chord ID est capable d’analyser le contenu harmonique complexe de la plupart des enregistrements pour remplir automatiquement la piste d’accords dans Logic Pro".
Notons que l'abonnement donne également accès à des versions premium de Keynote, Pages, Numbers et Freeform sur Mac, iPhone et iPad. Ces derniers intègrent le nouveau Content Hub au sein duquel les utilisateurs y retrouveront des visuels et graphiques de qualité, des modèles premium, et des fonctionnalités de génération d'images via des modèles OpenAI.
Retrouvez davantage d'informations sur cette page.