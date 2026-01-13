On se souvient qu'en 2005 Apple avait lancé son logiciel de retouche photo Aperture. Ce dernier présentait la particularité de prendre en charge le format RAW. Toutefois, après quelques mises à jour, l'application peinait à faire face à Adobe Lightroom et Apple a finalement jeté l'éponge en 2014. Mais, entretemps, la firme californienne a racheté Pixelmator, développant Photomator et Pixelmator Pro, deux solutions de plus en plus prisées par les photographes amateurs et les professionnels du design.

Actuellement, Final Cut Pro est facturé à 349,99 euros sur Mac, Logic Pro est à 229,99 euros, tandis que Pixelmator Pro est à 59,99 euros. Sur iPad, Final Cut Pro et Logic Pro fonctionnent déjà en abonnement à 4,99 euros mensuels chacun. La formule annuelle d'Apple Creator Studio à 129 euros cible particulièrement les utilisateurs jonglant entre Mac et iPad. Les étudiants et enseignants bénéficient d'un tarif à 2,99 euros par mois ou 29,99 euros par an, avec vérification obligatoire.

À noter qu'Apple conserve l'option d'achat unique et c'est donc plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui refusent un énième abonnement. Au passage, Motion, Compressor et MainStage restent également accessibles individuellement.