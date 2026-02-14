L'administration Trump et l'Union européenne multiplient les désaccords sur la régulation numérique et les mesures pour restreindre l'accès des enfants aux réseaux sociaux. Emmanuel Macron, qui défend depuis longtemps une souveraineté numérique accrue, a prévenu cette semaine que de nouveaux affrontements entre l'UE et les États-Unis sur la régulation technologique étaient probables cette année. Kent Walker espère éviter un tel conflit. Google est une entreprise multinationale qui attache de l'importance à la certitude et à la prévisibilité, rappelle-t-il. « Si nous avons 190 pays avec 190 règles différentes, il est très difficile de développer des logiciels », argue le directeur juridique.

Donald Trump a menacé le Groenland. Les Européens ont aussitôt relancé les appels à des mesures de rétorsion contre la Silicon Valley, alors que l'Europe accuse un déficit important vis-à-vis des États-Unis dans le secteur des services. La start-up française d'IA Mistral a annoncé mercredi avoir multiplié par vingt son chiffre d'affaires au cours de l'année écoulée. Les entreprises européennes cherchent des alternatives aux technologies américaines et Mistral en profite. Le directeur juridique n'a pas commenté cette possibilité de représailles. Google reste concentré sur la fourniture de ses services au bloc européen et demeure « profondément engagé » envers l'Europe, assure-t-il.

Des frictions qui ne gâchent en rien l'optimisme de Kent Walker. Il croit pouvoir résoudre les problèmes soulevés par Bruxelles de manière favorable à l'économie européenne et aux consommateurs. Les discussions avec la Commission ont connu des « progrès », assure-t-il.