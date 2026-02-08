Qui veut voyager loin ménage sa monture. Et ça n'est pas la NASA qui dira le contraire, puisqu'enfin, c’est officiel, Sophie Adenot et ses collègues de Crew-12 comme ceux de la mission Artemis II, pourront embarquer leurs smartphones à bord. Et c’est l’administrateur de la NASA lui-même, qui l’a annoncé.

Grâce à ce matériel qu’ils connaissent et utilisent au quotidien, les astronautes pourront capturer ou partager facilement leurs photos et vidéos directement depuis l’espace, sans passer par les équipements lourds, compliqués d’autrefois qui empêchaient la prise de vue spontanée, comme des appareil Reflex Nikon ou des Action cams de type GoPro Hero 5 vieux de 10 ans.

« Un petit pas dans la bonne direction » selon l'administrateur de la NASA, qui indique par ailleurs que les astronautes ne s'en serviront pas que pour faire des selfies avec leur collègues.