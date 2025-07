MattS32

twist_oliver: twist_oliver: Au final la concurrence va remplacer la poste à moyen terme vu qu’elle va disparaître du fait de ses tarifs, triste !

Y a pas de concurrence sur les lettres physiques, et un concurrent aurait de toute façon le même problème (mais encore accentué par la faible part de marché…) que celui qui pousse à l’augmentation du prix à La Poste : le coût des tournées de facteurs dépend plus de coûts fixes augmentant avec le temps (véhicules, énergie, salaires) que de coûts liés au volume lui même (glisser 5 lettres dans ta boîte aux lettres a grosso modo le même coût que t’en glisser 1), et donc coût croissant à amortir sur un volume décroissant, pas le choix, les prix unitaires augmentent.