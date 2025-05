Loposo

Mais je ne vis pas en campagne, je vis en ville donc tout dispo a pied ou RER metro,… donc je ne vais pas prendre mon cas

Souvent les point relais sont proches de commerce, car c’est aussi un but d’attirer des gens dans un centre-ville ou commerces, Il me semble. Donc la faire un comparatif entre un point relais a 3.5km et un commerce a 15km est faussé car 3.5 c’est 4 fois moins en distance donc si je remets a la même distance 8.72 env de CO² donc a plus pollué.

Bref comparaison inutile si j’ai un point relais devant ma porte et si la fnac est a 20km, oui ca pollue moins, pas besoin de l’ademe

Ensuite, on voit que la part logistique est presque double pour le point relay, donc si tout le monde fait ça, ça fait exploser la part logistique, comparer à un magasin qui lui va se faire livrer, je sais pas 500 smartphone 1000 ecouteur 500 pc,… d’un cout.