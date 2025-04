Parmi les autres recommandations, on ne peut que vous encourager à utiliser des lecteurs PDF modernes, et de les maintenir à jour. Privilégiez les lecteurs intégrés aux navigateurs qui fonctionnent dans des environnements sécurisés (sandbox) et, quand c'est possible, désactivez JavaScript dans vos paramètres de lecture PDF. Cette simple précaution élimine une grande partie des risques liés aux scripts malveillants.