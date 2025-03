Une option cachée dans macOS… mais compliquée à utiliser

Techniquement, macOS Sequoia permet de diffuser l’audio sur plusieurs appareils Bluetooth via l’Utilitaire Audio MIDI. Mais la manipulation n’est ni intuitive ni rapide. Il faut d’abord créer un « périphérique de sortie multiple », sélectionner les appareils souhaités, puis ajuster les réglages pour éviter des écarts de latence. Même en suivant toutes ces étapes, le résultat n’est pas toujours fiable. Certains utilisateurs rencontrent des décalages audio entre les appareils, d’autres subissent des coupures intempestives. De plus, depuis la mise à jour vers macOS Sequoia, des problèmes de connectivité Bluetooth sont régulièrement signalés, ce qui complique encore plus l'utilisation de cette méthode.