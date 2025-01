« L'augmentation de prix interviendra le 1er février 2025. À cette date, votre paiement mensuel sera mis à jour, et le nouveau prix vous sera facturé à partir de votre prochaine facturation », indique Arlo.

En contrepartie, Arlo promet bientôt de « nouvelles fonctionnalités et innovations passionnantes », lesquelles promettent d'apporter encore plus de contrôle et de personnalisation au système de sécurité des abonnés.