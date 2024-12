Plusieurs problèmes ont été relevés. L'Autorité de protection des données a ainsi expliqué que Netflix n'expliquait alors pas quelles données étaient collectées, pour quelles raisons, et avec quelle tierce partie elles étaient par la suite partagées. Aucune information n'était non plus donnée sur le temps de conservation de ces données.

Une sanction qui ne vaut pourtant pas condamnation éternelle des pratiques de Netflix. Car l'autorité néerlandaise a aussi indiqué que, depuis, l'entreprise américaine avait mis en place quelques changements. Elle a ainsi depuis modifié sa déclaration de confidentialité et amélioré les informations en direction des abonnées quant à l'utilisation des données. Netflix de son côté conteste la pertinence de cette amende, considérant ayant coopéré avec l'autorité pour améliorer l'information.