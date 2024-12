Au-delà de son cold storage et de sa volonté de tutoyer le Web3 et la finance décentralisée, l'engin annoncé par METAVISIO reste encore très mystérieux. On sait qu'il est développé par Thomson Computing, filiale de METAVISIO, et qu'il comportera d'autres fonctionnalités liées à la blockchain, mais on ignore à ce stade quelles sont ses spécifications techniques.

En la matière, on navigue en plein brouillard, la tarification annoncée allant visiblement du simple… au quadruple. Attendu en 2025, l'appareil est en effet annoncé entre 499 et 2 000 euros. Cette grande disparité des prix laisse d'ailleurs entendre que l'on pourrait être face non pas à un seul PC, mais à une gamme complète. Nous avons contacté Thomson pour tenter d'y voir plus clair.

On pourra en tout cas compter sur un système d'exploitation propriétaire : « Web3 OS », développé en interne par Thomson Computing. Ce dernier est censé être finalisé au cours du premier trimestre 2025. Nous devrions donc en savoir plus dans les prochains mois.