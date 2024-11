Hanandano

Rarement lu quelque chose d’aussi inepte. J’admire @charcotp pour sa patience à discuter avec des trolls chimiquement pure.

Déjà MagSafe. Et Apple II même si c’est discutable.

Ensuite le statuts de l’invention dans le domaine de l’innovation c’est quelque chose de très particulier. Inventer quelque chose c’est bien, et c’est admirable. Faire une chose utilisable quasi immédiatement par quiconque à peine acheté ça demande une masse de travail et de savoir faire incroyable. Et c’est tout autant admirable. Alors tu peux appeler ça « marketing pour gogo » mais ça en dit bien plus sur toi même (un type pas très marrant et sacrément méprisant) que sur l’état du monde.

Qu’on soit bien d’accord. Apple a de nombreux problème en particulier une tarification étrange, un goût du propriétaire un peu trop prononcé et une fâcheuse tendance à laisser tomber les sévices au bout d’un moment alors qu’ils sont parfaitement fonctionnels. Mais il s’agirait de ne pas raconter n’importe quoi non plus.

fredclo: fredclo: Depuis le début des années 90 j’utilise des PDA, comme les psion puis palmpilot, sur lesquels je lisais déjà le journal et je gérais mes agendas, faisait de la programmation, tapait sur du Word et Excel. Puis au début des années 2000, PDA sous Windows qui avait tout comme un smartphone, et je téléphonais en wifi

Raisonnement par l’anecdote et l’expérience personnelle. Avec une pointe de narration héroïque de soi même. Il ne manque qu’une musique de Hans zimmer et la caricature est parfaite.