Par conséquent, le Z93A n'évolue pas autant que le Z95A sur la partie image et le rendu HDR, avec un pic lumineux qui reste contenu et une luminosité en SDR qui est parfois un peu juste dans une pièce bien éclairée. Nous avons néanmoins choisi le Z93A suite à notre test, pour qu'il rejoigne notre comparatif des meilleurs téléviseurs OLED. La raison est simple : alors que le MZ2000 en 77 pouces n'est maintenant plus disponible dans beaucoup de boutiques, le Z93A comporte d'autres améliorations que de nombreux utilisateurs attendaient.



Pour cause, il arrive avec Fire OS en lieu et place de My Home Screen, avec une interface connectée qui correspond beaucoup plus à ce que les utilisateurs attendent. C'est notamment le cas du côté du nombre d'applications disponibles, bien plus conséquent sur Fire TV, tout autant que du côté des fonctionnalités, là aussi avec une offre plus complète qu'auparavant. La présence de Fire TV apporte quelques inconvénients, c'est vrai, et nous vous invitons à consulter notre test du Panasonic Z93A pour en savoir plus.