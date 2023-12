Le téléviseur Panasonic MZ2000E rejoint notre comparatif des TV 4K !

C'est évidemment ce que l'on attend le plus d'un téléviseur 4K, mais il faut dire que Panasonic a fait fort avec ce modèle.

La dalle OLED Meta est dotée de la technologie MLA. Cela permet d'obtenir une image plus lumineuse et plus contrastée que les précédentes générations de téléviseurs OLED. Les noirs sont plus profonds et les couleurs plus vives.

En outre, cet équipement embarque le processeur HCX Pro AI Processor, qui permet d'optimiser l'image en fonction du contenu visionné. Le gain dans la précision des couleurs, le contraste et la luminosité est notable.

Enfin, le Panasonic MZ2000E est compatible avec les formats HDR les plus récents, tels que HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Vision IQ. Cela permet de profiter d'une image encore plus immersive et détaillée.