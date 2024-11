Oui, les téléviseurs comptent parmi les équipements les plus énergivores de la maison. Du moins, leur consommation d'énergie dépend de beaucoup de facteurs. Ainsi, plus un téléviseur est grand et plus il est gourmand en énergie par rapport à un même modèle de taille inférieure ; il en va d'ailleurs de même pour la définition d'affichage : un téléviseur 8K comme le Samsung QN900D consomme plus qu'un modèle 4K UHD qui, lui-même, consomme plus qu'un téléviseur Full HD.