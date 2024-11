MattS32

L’électricité se stocke très peu. On a des surproductions à certains moments, donc on exporte, mais il y a aussi des moments où la production peut être à la peine, et là les centrales à charbon peuvent être sollicitées. Ça arrive en particulier en hiver lors des jours de grand froid (non seulement il y a alors une forte consommation, mais en plus l’hydraulique produit moins en hiver, car il y a moins d’eau en montagne). D’où le fait qu’on prépare les centrales charbon à l’approche de l’hiver.

Mais ça reste absolument minime au total sur l’ensemble de la production.

En 2023, le charbon en France c’était moins de 0.2% de la production électrique en France (alors que c’était de l’ordre de 5% il y a 20 ans) en volume et 1.2% en puissance installée (ce qui montre bien que le charbon n’est utilisé qu’en dernier recours : son facteur de charge est plus de 6 fois plus faible que celui de la moyenne du parc de production électrique français, renouvelables compris, et environ 12 fois plus faible que le facteur de charge du nucléaire). Ça sera sans doute du même ordre cette année.