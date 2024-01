Prolongation des réacteurs nucléaires après 40 ans : l’État veut votre avis

Enfin, sans détailler toute la procédure, le réexamen implique l’exploitant, EDF, qui s'apprête d'ailleurs à construire 1 à 1,5 réacteur nucléaire chaque année, et l’ASN (Autorité de Sûreté nucléaire). Sur la base de différents rapports, contrôles et éventuelles modifications, celle-ci communique au gouvernement ses conclusions sur l’état de sûreté des installations et le bien-fondé (ou non) de prolonger l’exploitation.