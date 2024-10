N’oubliez pas non plus d’utiliser des mots de passe forts et uniques pour chaque service sur lequel vous êtes inscrit. Activez l’authentification multifactorielle lorsqu’elle est disponible (MFA ou A2F), en privilégiant les clés d’accès numériques ou physiques. On rappelle que grâce aux techniques de social engineerings de plus en plus évoluées, les pirates parviennent aujourd’hui à pousser les internautes piégés à saisir les codes d’authentification reçus par SMS et par mail. Un bon antivirus intégrant des modules anti-phishing pourrait aussi vous sauver la mise dans les situations les plus convaincantes.