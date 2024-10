Il était grand temps pour celle que certains baptisent The City d'apposer son tampon au bas du contrat avec Hitachi Rail, première étape d'une transformation bien plus ambitieuse. Sur les 700 millions de dollars prévus pour moderniser l'ensemble du système, 212 millions serviront à remplacer l'infrastructure actuelle par une technologie utilisée dans plus de 50 pays, notamment pour le train à grande vitesse japonais.

Il faudra donc remiser les disquettes et les câbles en boucle : le nouveau système utilisera le Wi-Fi et les signaux cellulaires pour suivre précisément la position des trains. Cette modernisation s'accompagne d'un contrat de maintenance sur 20 ans avec Hitachi, qui se porte garante d'une expertise technique sur le long terme.

Le déploiement commencera fin 2027 et s'étendra jusqu'en 2028 pour le métro, avant de s'attaquer aux lignes de surface. Selon Julie Kirschbaum, directrice du transport en commun de la ville, « le nouveau système de contrôle est censé avoir cinq générations d'avance sur celui utilisé actuellement ». Une sacrée rame d'avance, même si l'ensemble du projet ne devrait être totalement achevé qu'en 2033/2034.