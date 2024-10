¤ Dans le cas où vous souscrivez à la box SFR Fibre Power (SFR Box 8, en Wi-Fi 6), vous paierez 46,99 euros/mois, soit 10 euros plus cher que le tarif habituel. Vous profiterez de débits jusqu'à 2 Gbit/s partagés en descendant et 1 Gbit/s en montant, avec 200 chaînes TV incluses, un répéteur Wi-Fi 6, les appels illimités vers fixes et mobiles, et la gratuité pendant 6 mois des plateformes Netflix, Max et Prime Vidéo.