SFR propose une offre box internet assortie du nouveau casque Meta Quest 3, une première en France !

Tout récemment encore, SFR, qui souffre de certaines difficultés, lançait une offre combinant une box internet et une tablette, l'opérateur étant amateur de ces propositions légèrement décalées.

Voilà que dès ce mardi, il annonce la commercialisation immédiate d'une nouvelle offre hybride comprenant un abonnement fibre et le tout nouveau casque de réalité virtuelle Meta Quest 3. Une première en France. Comment et à quel prix en bénéficier ? On vous dit tout.