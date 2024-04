Les prochaines versions de Windows 11 pourront afficher et gérer les appareils liés à votre compte Microsoft

Située dans le menu « Comptes » des paramètres, la section « Appareils liés » n'apparaîtra cependant qu'à plusieurs conditions d'après Microsoft : « Cette page de paramètres ne s'affichera que sur les éditions Home et Pro de Windows 11 et si vous êtes connecté à Windows avec votre compte Microsoft. » La firme ne précise pas non plus quand cette fonctionnalité sortira de son état de bêta pour arriver sur les machines du grand public.