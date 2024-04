Incroyable mais vrai, les trains et métros de San Francisco fonctionnent toujours sur disquettes, mais ce sera bientôt fini

Le patron de la régie des transports de The City by the Bay (le surnom de la ville), Jeffrey Tumlin, expliquait début février dans les médias américains que le système de contrôle des trains dans le métro de Market Street est chargé à partir de lecteurs de disquettes de 5,25 pouces. Autrement dit, chaque jour, le personnel de la SFMTA doit charger les instructions sur des disquettes pour assurer le bon fonctionnement des trains. Pour l'anecdote, Market Street, c'est cette immense artère qui part du quartier du Castro et rejoint le Financial District et le célèbre Ferry Building, en flirtant avec certaines rues plus « tendues » des quartiers de Tenderloin et Union Square.