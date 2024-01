Le gouvernement japonais n'exigera plus... d'utiliser des disquettes

Il est assez simple de comprendre pourquoi : les plus performantes de ces disquettes ne peuvent pas dépasser un stockage de plus de 1,44 MB, et même leur successeur direct, le CD-ROM, est lui aussi démodé depuis des années. Au-delà de leur aspect vieillot et surtout de leur utilité de plus en plus difficile à défendre, les appareils capables de les lire, eux aussi, ne sont plus vraiment commercialisés. Même si Windows 10, devant l'insistance de quelques utilisateurs, avait consenti à les supporter.