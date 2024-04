iCloud Mail, Gmail, Outlook ou AOL sont incroyablement mauvais pour détecter les logiciels malveillants

Les chercheurs ont montré comment Apple iCloud, Yahoo Mail et AOL n'ont pas réussi à bloquer un échantillon de malwares qu'ils ont introduit dans une présentation PowerPoint. Alors que 40 antivirus l’ont détecté lors des tests, Yahoo! Mail et AOL n'ont pas réussi à bloquer un autre fichier malveillant prétendant être un document Microsoft Excel, lequel n'a pas réussi à tromper 35 antivirus. Dans ce cas, une modification relativement simple des métadonnées du fichier a permis à Apple iCloud Mail, Google Gmail et Microsoft Outlook de laisser également passer le fichier.





Jake Moore, conseiller mondial en cybersécurité chez ESET, exprime son inquiétude quant à la perméabilité des géants technologiques à l'égard des fichiers malveillants, soulignant que des millions d'utilisateurs comptent sur ces contrôles pour rester protégés. Ian Thornton-Trump, responsable de la sécurité des systèmes d'information de la société de solutions de renseignement sur les menaces Cyjax affirme que l’ajout de fonctionnalités avancées de sécurité de la messagerie « peut s’avérer très problématique en cas de faux positifs, qui peuvent impliquer l’utilisation de ressources d’assistance technique pour aider ou corriger – cette dépense pour des millions d’utilisateurs sur une plateforme gratuite peut être commercialement intenable ».

Enfin, les fournisseurs de messagerie font encore la sourde oreille. Ils estiment que le jeu n'en vaut pas la chandelle et surtout que de telles mesures de sécurité demanderaient des ressources considérables et auraient donc un impact sur leurs résultats. Time is money.