Le forum de Kaspersky attaqué, près de 60 000 données d'utilisateurs ont fuité

La violation de données s'est produite le 24 mars 2024, mais elle n'a été divulguée que le 4 avril 2024. La base de données est apparue sur le site officiel de RGB et plus tard sur les forums Breach et Telegram. Après analyse, il s'est avéré qu'il contenait les données personnelles des utilisateurs du forum, notamment les noms complets, les adresses IP, les adresses mail et les hachages de mots de passe. Les administrateurs du forum ont officiellement confirmé le piratage. Dans une déclaration publiée à la fois sur le forum et sur sa chaîne Telegram officielle, l'un des administrateurs, identifié par le pseudo en ligne « MiStr », a prévenu ses utilisateurs de l'attaque et tenté de rassurer sur les portées de la fuite.

« Kaspersky Lab a vérifié les informations publiées sur les ressources Internet concernant la fuite de données et rapporte que l'infrastructure de l'entreprise n'a pas été compromise.

L'attaque a été menée exclusivement par le fournisseur d'hébergement sur le site duquel se trouvait le site du forum du fan-club de l'entreprise - forum.kasperskyclub.ru , il était situé en dehors de l'infrastructure de l'entreprise.

Les données des utilisateurs des produits de l'entreprise n'ont pas été affectées, car elles sont stockées et protégées de manière fiable directement dans l'infrastructure de Kaspersky Lab », explique-t-il dans son message sur le forum.