Une nouvelle attaque permet aux hackers de faire planter un site en quelques secondes et une seule connexion

Une alerte publiée ce jeudi 4 avril 2024 par le Centre de coordination du CERT (CERT-CC) liste plusieurs identifiants CVE correspondant à différentes implémentations HTTP/2 vulnérables à ces attaques. Ces implémentations permettent différents niveaux d'attaques par déni de service, y compris des fuites de mémoire, une consommation de mémoire et une surcharge du processeur.

Selon le CERT-CC, les fournisseurs et les bibliothèques HTTP/2 qui ont confirmé être concernés par au moins un des CVE listés incluent Red Hat, SUSE Linux, Arista Networks, le projet Apache HTTP Server, nghttp2, Node.js, AMPHP et le langage de programmation Go. Barket Nowotarski soutient que le problème est plus sérieux que l'attaque « HTTP/2 Rapid Reset » révélée en octobre dernier par les principaux fournisseurs de services cloud, et qui est activement exploitée depuis août 2023.

De plus, le chercheur avertit que le problème serait complexe à débuguer et à atténuer pour les administrateurs de serveurs sans connaissances appropriées en HTTP/2. En effet, les requêtes malveillantes ne seraient pas visibles dans les journaux d’accès si l’analyse avancée des trames n’était pas activée sur le serveur, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des configurations.

Une mise à niveau urgente est vitale, avant que les vulnérabilités ne soient exploitées par les hackers.