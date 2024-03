Spécialiste des accessoires divers, UGREEN prépare son arrivée dans le monde du NAS

Initialement, il est aussi question de proposer un minimum de 8 Go de mémoire DDR5-4800 avec de nombreuses possibilité d'extension, jusqu'à 64 Go dans le cas des 4800 Plus, DXP6800 Pro, DXP8800 Plus et DXP480T Plus. Enfin, UGREEN souligne l'utilisation du chiffrement AES-256 et la présence d'une application – Security Manager – de surveillance du système avec protection en temps réel et vérification antivirus.

Rien de particulièrement novateur dans tous les points avancés par UGREEN, mais de quoi se placer en concurrente crédible aux marques dont nous avons l'habitude. En espérant une arrivée officielle en France pour bientôt…