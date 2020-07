Un NAS 10 GbE sans (trop) se ruiner : TerraMaster lance le F4-422

Fer de lance de cette nouvelle gamme, le F4-422 promet de décupler les débits théoriques du stockage réseau sans ruiner ses acquéreurs. Il est effectivement question d'un produit équipé quatre baies, mais dont le prix reste - tout juste - sous la barre des 500 euros, 499,99 € pour être tout à fait exact.

À ce tarif, il faut évidemment faire quelques concessions, mais on profite malgré tout d'un processeur Intel Celeron J3455 doté de 4 cœurs/4 threads cadencé à 1,5 GHz (2,3 GHz en boost). TerraMaster lui adjoint 4 Go de RAM DDR3 extensibles à 8 Go ainsi que deux ports USB-A 3.0, deux ports Ethernet Gigabit et un port Ethernet 10 GbE donc.

Pour le reste, c'est un modèle TerraMaster classique qui profite bien sûr de l'interface logicielle maison esthétiquement assez proche des modèles de chez QNAP ou Synology, en moins riche. Le TerraMaster F4-422 devrait être disponible dans les prochains jours.

Sachez enfin qu'un modèle deux baies, le F2-422, et un modèle cinq baies, le F5-422, sont également prévus pour étendre le 10 GbE chez TerraMaster.