L'AMD Ryzen 8700GE est déjà comparé au 8700G : les perfs baissent certes, mais la consommation s'effondre

Reste qu'un certain GucksTV indique avoir pu mettre la main sur ce que l'on appelle un engineering sample – une préversion – du modèle Ryzen 8700GE, le plus costaud de la nouvelle gamme. Le bougre ne s'est évidemment pas privé pour le tester et même si les choses pourraient être plus complètes, il nous donne déjà des indications intéressantes.

En premier lieu, il est noté que le 8700GE ne fonctionnait, de base, qu'avec de la RAM en 5200 MT/s quand le 8700G accepte volontiers de la 6400 MT/s. Il s'avère qu'une mise à jour du BIOS – en version bêta – aura suffit à lever cette limitation. Gageons que des versions finales de BIOS arrivent vite.