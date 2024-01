À une semaine de leur lancement, les Ryzen 8000G dévoilent fréquences et performances... enfin, en partie

En multi-core, c'est encore plus remarquable avec un Ryzen 7 8700G qui réalise 98 % des performances du Ryzen 7 7700 alors que le Ryzen 7 5700G n'est qu'à 59 %… et le Ryzen 5 8600G n'est pas mal non plus puisqu'il fait lui aussi bien mieux que le Ryzen 7 5700G (87 % et 78 % des performances du Ryzen 7 7700).

Rappelons que, selon AMD, la solution graphique intégrée au Ryzen 7 8700G doit en plus permettre d'atteindre les performances en jeu d'une GeForce GTX 1650. Mais nous vérifierons tout ça très prochainement donc.