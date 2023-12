Les prix des futurs Ryzen 8000G d'AMD s'affichent déjà

Momomo_us – puisque c'est de lui dont il s'agit – a eu vent de trois gammes de prix provenant de trois revendeurs différents. Problème, les tarifs ainsi évoqués peuvent être assez éloignés les uns des autres avec une question qui reste en suspend : ces Ryzen 8000G seront-ils un peu moins chers, à leur lancement, que la gamme précédente, les Ryzen 5000G.

Les trois modèles d'APU ainsi détaillés s'affichent entre 190 et 440 dollars, puisqu'il n'est bien sûr question que de tarifs états-uniens. Le Ryzen 7 8700G serait vendu entre 340 et 440 dollars ; le Ryzen 5 8600G entre 240 et 310 dollars ; le Ryzen 5 8500G 190 et 240 dollars.