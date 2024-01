Ryzen 8000G : AMD conseille de la DDR5-6000 en double canal pour en profiter

Quatre processeurs sont ainsi prévus par AMD. Le plus puissant, le Ryzen 7 8700G, est constitué de 8 cœurs Zen 4 capables d'atteindre 5,1 GHz et d'une solution Radeon 780M pour un TDP de seulement 65 watts. Un peu inférieur, le Ryzen 5 8600G n'a « que » 6 cœurs et une Radeon 760M.

La marche est fermée par le Ryzen 5 8500G et le Ryzen 3 8300G. Le premier conserve les 6 cœurs Zen 4, mais descend jusqu'à une Radeon 740M qui est gardée sur le Ryzen 3 8300G lequel n'a plus que 4 cœurs Zen 4. Ce dernier est surtout limité aux intégrateurs.