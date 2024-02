Ryzen 8000GE : AMD baisse la consommation de ses processeurs avec solution graphique RDNA 3

Associant de puissants cœurs CPU Zen 4 à de non moins puissants cœurs GPU RDNA 3, les processeurs Ryzen 8000G sont des réussites et, même pour du jeu vidéo, une carte graphique n'est plus indispensable.

AMD n'entend cependant pas se reposer sur ses lauriers et une gamme de Ryzen dérivée de ses 8000G est d'ores et déjà prévue… même si la firme n'a pas souhaité encore officialiser la chose.