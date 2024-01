Une suite bientôt pour les jeux vidéo Zelda du Philips CD-i (avec une manette collector)... Attendez, quoi ??

Au début des années 90, dans le cadre d'un accord concernant un lecteur CD pour la Super Nintendo, le géant nippon Nintendo prête les droits de sa licence Zelda à Philips. Cela permettra à ce dernier de proposer pas moins de trois jeux Zelda sur Philips CD-i, à savoir Zelda's Adventure, Link: The Faces of Evil et Zelda: The Wand of Gamelon. La « Triforce de la honte » pour de nombreux fans, avec des jeux particulièrement mauvais, que Nintendo ne reconnait pas comme faisant partie de l'univers The Legend of Zelda.